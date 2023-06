Les organisateurs ont voulu une nouvelle fois offrir un programme des plus diversifiés.

Ainsi, la scène de l’esplanade de l’Avenir accueillera le groupe “Giacomo Lariccia&Natural Power Band” le vendredi 23 juin en début de soirée, soit à 20 heures. Près d’une heure plus tard, ce sera au tour de “La Mia Banda” d’assurer le spectacle et de clôturer le premier jour de festivités.

Le lendemain, le festival débutera à 16 h 30 avec une série d’artistes locaux tels que Eloo, Giuseppe Bruccoleri, Letizia Di Lenardo et Sabrina Morreale, Sylvie Cor, Shana, Claudio Presti, Luana Macchiafave, Lydia Campoccia, Manon et Michel Nuyens, Alex Badoux, Vanessa Dicaro et Pepe Biancola… et bien d’autres. Ces derniers laisseront ensuite leur place à un cover de Maneskin qui laissera pour finir la scène au DJ Vincent Arena à partir de 21 h 30.

Le dernier jour de festivités, soit le dimanche 25 juin, accueillera une nouvelle fois des artistes locaux dès 15 heures (Coralie Kerstenne, Giovanna Mancuso, Daniele Di Conti, Coco Friscaletto, Anthony Xhantoulis, Francesca Guarnieri, Les Evan’s, Muriel Denis, Cinthya Xanthoulis…) que “Rainbow plays Elisa “, “ Gli amici “, “ DJ Walden “. Une animation pastèque aura également lieu entre les différents concerts.

A noter que le festival est entièrement gratuit.