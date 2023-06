Cette année, les 6 lauréats qui furent choisis par un jury composé d’anciens sportifs et de journalistes, sont

 Le Prix du Fair-Play : Thibaud Thomanne (Para-triathlon – Dalhem) Vainqueur du contre-la-montre LHF 2022 en série handisport, il a remis son prix en jeu.

 Trophée sportif individuel : Maxime Gentges (Gymnastique – Malmedy) Médaille d’argent au cheval d’arçons à l’Euro de gymnastique en Turquie.  Prix de la Formation : Liège Panthers (Basketball – Liège) Nombreux trophées dans toutes les catégories jeunes (régionales et nationales).

 Trophée sportif par équipe : Les Bulldogs de Liège (Hockey sur glace – Liège) Champions de Belgique, vainqueurs de la Coupe de Belgique, de l’Inter-Regio Cup et de la BeNe League.

 Espoir sportif : Gilles-Arnaud Bailly (Tennis – Visé) Finaliste junior de Roland-Garros et de l’US Open, N°1 Mondial junior.

 Trophée sportif pour moins valides : Maxime Carabin (Para-athlète – Liège) Record du monde sur 200m et d’Europe sur 100m.

Le Cœur sportif a été décerné par le Collège provincial à Alisée Pisane (Natation – Waremme) pour son record de Belgique en 1.500m libre et sa qualification pour les Championnats du monde au Japon.

Les citoyens ont, quant à eux, plébiscité Delphine Thirifays (Duathlon – Chaudfontaine) pour le Prix du Public. Cette championne du monde amateur sur middle distance vient de passer professionnelle.

Comme on le soulignait encore ce vendredi soir à la Province de Liège, le souhait est ici de construire cette cérémonie entre sport amateur et sport professionnel. “La soirée des Trophées du Sport est aussi l’occasion de valoriser des athlètes exceptionnels”, a expliqué Katty Firquet, Députée provinciale, vice-présidente en charge des Sports. “Qu’ils soient professionnels ou amateurs, tous ont en commun cette passion pour leur discipline et la même envie de se dépasser […] Loin d’être exhaustive, cette cérémonie dresse un tableau très positif et illustre la richesse sportive de notre province, la multitude des talents et l’excellent niveau de leurs performances”, conclut la députée.

Les lauréats. ©D.R.

