Seraing : sous bracelet électronique, il vole une camionnette

Ce vendredi, un homme a été privé de liberté à Seraing, à la suite d’un fait de vol… C’est en effet un témoin de la scène qui a prévenu la police. Un livreur avait laissé sa camionnette ouverte, moteur tournant… et le voleur en a profité pour s’introduire dans le véhicule et partir avec. Le témoin a décidé de le suivre. Entre-temps, la police est intervenue et c’est finalement dans un bois de Seraing que le gaillard, qui terminait sa fuite à pied, sera interpellé.