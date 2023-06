Connu pour meurtre, il se dirigeait vers Liège avec de la drogue

C’est lors d’un contrôle de police réalisé sur l’entité de Bassenge qu’Ibrahim, un ressortissant hollandais, a été privé de liberté ce samedi dans le courant de la journée. Alors qu’il circulait en direction de Liège en effet, la police a intercepté le suspect et a effectué une fouille. Dans le véhicule, les policiers mettront la main sur 350 grammes d’héroïne et 28 grammes de haschich. Interrogé, il n’a pas nié les faits. Il a été déféré au parquet et son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.