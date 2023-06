Utilisé depuis 2009, l’ancien logo ne correspondait plus aux attentes des autorités communales, qui souhaitaient adopter une identité graphique plus “moderne, dynamique et naturelle”, qui sent “le bon vivre”.

Ancien logo de Soumagne. ©Commune de Soumagne

Le nouveau logo est illustré par une feuille en guise de “A” pour le côté “nature”. À noter que les six nervures de la feuille représentent les six anciennes communes, fusionnées en 1977 pour devenir Soumagne : Ayeneux, Cerexhe-Heuseux, Evegnée-Tignée, Melen et Micheroux.

La ligne courbe représente, selon les autorités communales, “un sourire, qui représente le caractère accueillant de Soumagne”.

Le nouveau logo de Soumagne. ©Commune de Soumagne

Le Saint Lambert

La Commune a également décidé de retravailler ses armoiries pour répondre davantage aux anciennes armoiries officielles de 1840, qui stipulent : “D’azur à un Saint Lambert mitré, debout sur une terrasse, tenant de la dextre un livre ouvert et de la senestre une crosse posée en barre, le crosseron vers l’extérieur, le tout d’or”.

Anciennes et nouvelles armoiries. ©DR

Jusque-là représenté en bronze, le blason a retrouvé sa couleur or d’origine, dans un dessin “plus contemporain”.