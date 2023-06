Le compte budgétaire de 2022 présente un boni global à l’ordinaire de 303.142,73 euros. “Des articles ont été surestimés dans les dépenses de fonctionnement, il y a aussi une diminution au niveau des frais d’indexation, notamment énergétique de 97 000 euros mais aussi du personnel, des dépenses de transfert non utilisées”, a indiqué le président du CPAS Eric Vanbrabant. “Le service extraordinaire est en mali de 613705 euros en raison de la non-vente du bâtiment de l’ex-maison de repos Lambert Wathieu que l’on espère finaliser en 2023”.

Pour le CPAS, le fonds de réserve est de 0 euro pour l’ordinaire, et 2,111.03 pour l’extraordinaire.

”Aujourd’hui, le CPAS est en situation financière alarmante”, a alerté Damien Robert, chef de groupe PTB qui s’est abstenu par le vote. “Cela veut dire que le CPAS n’a aucun moyen pour mener une politique de protection sociale de manière ambitieuse. Le nombre de dossiers augmente de façon exponentielle, il faut faire des choix en permettant à tous les habitants de cette ville de mener une vie digne”.

Plus d’étudiants RIS

Le nombre d’étudiants qui bénéficient du RIS (Revenu d’intégration sociale) sur Seraing était de 565 sur 3 372 au total en 2018. Un nombre qui a grimpé à 780 étudiants pour 3885 personnes RIS au total sur Seraing. Le chef de groupe MR Fabian Culot a souligné ses craintes par rapport à la dégradation de la situation financière du CPAS. “Le nombre de dossiers en moyenne RIS était de 1969 en 2016” pour un montant mensuel payé de 1,648 million d’euros, qui passe à 2800 en 2023 pour 3,357 millions. “Un nombre qui ne reflète pas le nombre total de personnes qui émargent du CPAS qui est de 4000 personnes en moyenne”, qui bénéficient d’autres aides, souligne l’élu communal. Des chiffres qui ont une conséquence sur la dotation communale puisque les RIS sont financés à 70 % du fédéral et 30 % du communal. “Si le nombre augmente, la part communale aussi”.

Pour le chef de groupe MR, qui soutient toutefois le budget et la dotation communale, “ces chiffres ne témoignent pas de la promesse de reconversion de la Ville de Seraing qui met en œuvre son Master plan censé inverser la courbe”. “Pour endiguer la situation, il faudrait une politique de formation, d’accompagnement, de mise à l’emploi… C’est un problème de réinsertion sociale”.

La bourgmestre Déborah Géradon a défendu que la Ville subsidie déjà de nombreux acteurs en termes de formation, d’insertion et d’économie sociale. “Historiquement, la Ville de Seraing est assez développée en la matière. Pour les personnes en volonté d’obtenir un emploi, il y a des solutions”. Et de poursuivre : “On voudrait que les chiffres diminuent, un meilleur avenir est imminent. Demain, 120 ha d’Arcelor sur le territoire vont être dépollués et réhabilités. Les permis devraient être accordés en 2025 pour une réalisation en 2026 !”