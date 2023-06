L’eau de la piscine de Saint-Georges est verte, mais ce n’est pas à cause d’une algue…

N’empêche, on ne sait toujours pas d’où la piscine tire son étonnante couleur verte. Il y a quelques mois, l’eau du grand bassin de cette piscine, récemment rénovée, prenait une couleur verte sur laquelle tout le monde s’interrogeait. "On a alors demandé aux opérateurs publics spécialisés en infrastructures sportives ce qu’on pouvait faire, explique Pierre Bricteux, échevin des Sports à Saint-Georges. On a mis du chlore pendant tout un week-end et le lundi, jour de fermeture de la piscine. La couleur s’est alors estompée puis elle a disparu." Sauf que la couleur verte est à nouveau réapparue il y a quelques jours. Et "on a soupçonné la présence d’une algue", poursuit l’échevin. Or, l’eau de la piscine communale est régulièrement analysée… Des analyses qui prouvent qu’il n’y a aucun risque sanitaire. N’empêche que l’eau présente une couleur verdâtre qui suscite pas mal de commentaires. L’Institut scientifique de service public est ensuite venu prélever de l’eau mercredi pour analyses.

Sur l’origine de cette couleur, les supputations étaient nombreuses. Entre une algue venue dans l’eau de la piscine par le biais de la combinaison d’un nageur déjà allé nager en eau libre… Ou encore des plongeurs qui ont utilisé leurs bonbonnes d’air dans une carrière avant de venir nager dans les eaux du bassin de Saint-Georges. L’AES, l’association des établissements sportifs, a même suggéré l’utilisation d’un produit traitant l’algue en fermant la piscine quelques jours. Sauf que…

Retournement de situation ce vendredi matin: "On a reçu les résultats de l’analyse de l’ISSEP, explique l’échevin Pierre Bricteux. Il n’y a pas d’algue, il n’y a aucune trace. Et l’eau est plus que correcte d’un point de vue sanitaire." Le collège communal de Saint-Georges est satisfait, même s’il ne sait toujours pas pourquoi l’eau a cette couleur verdâtre. "Il nous faudra encore attendre pour trouver l’origine. Ça pourrait être un simple colorant que quelqu’un y a mis pour faire une blague. Il faut qu’on trouve l’origine. Certains parlaient même d’un reflet de l’éclairage…", suggère l’échevin. Quoi qu’il en soit, l’eau est bonne, on peut nager à Saint-Georges. La piscine ne fermera donc pas ses portes la semaine prochaine.