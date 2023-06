Point chaud : une success story et ce n’est pas fini

Didier Depreay, CEO du groupe. ©MICHAEL RADI

Depuis l’ouverture de son premier point de vente à Fléron, point chaud a connu une croissance rapide et maîtrisée : elle totalise actuellement 56 points de vente, dont 14 en franchise, offrant une large gamme de produits de boulangerie et pâtisserie, mais aussi des sandwiches, d’une gamme traiteur et des boissons. L’enseigne est jusqu’ici peu présente en dehors de son berceau liégeois et a pour projet de conquérir le nord de la Wallonie, et ensuite, pourquoi pas la Flandre. Cette expansion passera notamment par le développement d’établissement franchisés.

Près de la moitié du chiffre d’affaires de l’unité de production d’Alleur est générée par les partenariats extérieurs de l’enseigne : point chaud approvisionne, en effet, quelque 150 hôpitaux et maisons de repos, ainsi que 15 établissements pénitentiaires dans toute la Belgique, mais aussi les trains Thalys et Eurostar, des boulangers indépendants et d’autres chaînes alimentaires.

Extension de la surface de production

Point chaud produit une grande partie de sa gamme de boulangerie, de briocherie et de pâtisserie dans quatre ateliers implantés à Alleur sur une superficie totale de 6000 m2. Malgré des volumes de production importants (environ 15 000 éclairs produits chaque mois, par exemple), l’enseigne revendique des méthodes de production traditionnelles, avec des finitions manuelles.

Les infrastructures d'Alleur vont s'agrandir. ©MICHAEL RADI

L’enseigne “liégeoise” étend actuellement son unité de production, avec un nouvel atelier “baguettes”, qui sera inauguré lors de la journée portes ouvertes du 1er octobre prochain. Cet atelier aura une capacité de production de 3200-3500 baguettes “signatures” par jour. Ce nouvel espace de production permettra la création de 3 emplois supplémentaires.

Grâce aux développements en cours, le groupe point chaud table sur un chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés de 80 millions d’euros en 2023, contre 60 millions d’euros en 2022 et ce, avec un effectif d’environ 600 personnes (hors franchises).