Des arbres poussent dans les murs du château de Hermalle-sous-Huy laissé à l’abandon

Il y a une dizaine d’années, le château, flanqué d’une très belle cour et entouré d’eau, avait été mis en vente. Une mise en vente qui s’est éternisée car si quelques candidats repreneurs sérieux se faisaient connaître à l’agence immobilière chargée du bien, ils avaient fait marche arrière. Les reins pas assez solides ? Pourtant, la propriété avait de quoi faire rêver: des terres aux alentours, un château de plus de 2 000 m2 habitables sur quatre niveaux… Mais clairement, à l’époque déjà, le coût des travaux grimpait bien haut, entre toiture, électricité, isolation. Mais le lieu était si exceptionnel que l’agence immobilière y croyait.

Et depuis ? En 2014, les flammes d’un incendie s’en prenaient à la toiture, alors récemment restaurée, mais épargnaient le reste. Et il y a cinq ans, le château changeait de propriétaire. "Depuis 1992, c’est le cinquième", explique-t-on dans le village. Des travaux ont été entrepris. Le toit a été refait, les châssis ont été remplacés. Mais l’illustre château (qui, par ailleurs, n’est pas classé) n’est toujours pas habité et est envahi d’herbes folles. "Mais aussi d’arbustes – des érables notamment – qui poussent dans ses murs", nous souffle-t-on. Et Lise de compléter: "On est tenu d’entretenir les extérieurs d’un bien… Ce n’est pas le cas ici. C’est malheureux car ce château fait partie du patrimoine de Hermalle et il tourne à rien. Mais comme c’est un privé, comment pourrait-il l’y pousser… Là, tout se laisser aller, ça tourne à rien." Les villageois le déplorent mais ne savent trop que faire.

Et du côté de la Commune ? Elle aussi est confrontée à la même problématique: le propriétaire est privé. Et si la bâtisse est inoccupée ? "On doit vérifier si quelqu’un y est domicilié", explique le bourgmestre Serge Manzato. Tant qu’il n’y a pas de souci de salubrité, "les gens font ce qu’ils veulent chez eux. Sauf s’il y avait la plainte d’un locataire, je ne peux intervenir." Mais là, il n’y en a pas. Et si personne n’est domicilié au château ? "On peut alors le considérer comme logement inoccupé. À ma connaissance, le propriétaire s’était engagé à faire des travaux…"