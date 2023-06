Envie d’apprendre à bricoler ? Les Débrouillardes s’installent à Liège

Créée en 2015, avec un atelier principal à Bruxelles, l’entreprise a aujourd’hui enclenché sa transformation en coopérative d’économie sociale “afin d’aligner ses statuts et son fonctionnement à son objet social”, explique Anne-sophie Ansenne, qui a intégré le projet suite à son rachat par un formateur en menuiserie en 2021.

Souhaitant développer ses activités sur le territoire liégeois, l’entreprise cherchait un nouveau lieu… trouvé avec le CRC au cœur du projet Jacadi fraîchement inauguré à Liège. Un autre atelier doit ouvrir à Namur.

Cours d’initiation en juin

Dans le cadre du lancement des activités à Liège, Les Débrouillardes proposent les Mardis Brico durant le mois de juin. Concrètement : chaque mardi du mois de juin, il sera possible de participer à un cours d’initiation aux travaux manuels de base. “Les cours sont ouverts à tous, hommes et femmes, et ont pour objectif de comprendre vos systèmes et vous permettre d’intervenir dans des petites réparations”, explique Anne-Sophie. Au programme : 13/06 : menuiserie, 20/06 : forage&fixations, 27/06 : plomberie, 04/07 : électricité. Prix : 72 euros (TVA comprise) pour 3h30. Pour approfondir encore son savoir-faire, des stages en menuiserie et électricité sont organisés en juillet et en août.

Notons que Les débrouillardes, c’est un réseau d’une quinzaine de formateurs professionnels (plombiers, menuisiers, peintres, entrepreneurs généraux, etc.), 12 thématiques de cours du forage à l’électricité en passant par la menuiserie, plus de 1500 particuliers qui assistent aux cours et stages par an, la collaboration avec une dizaine d’acteurs d’intervention social (Maison des femmes, CPAS, Mutuelles, PCS, etc.) et la proposition d’ateliers sur mesure répondant aux besoins de leurs bénéficiaires.

Infos et inscription sur le site : www.lesdebrouillardes.be/liege ou à contact@lesdebrouillardes.be