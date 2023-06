Ce lundi 5 juin 2023, la rue Joffre sera placée en sens unique de manière définitive. En cause, le chantier du tram qui nécessite le réaménagement de nombreux espaces publics et où la voiture ne doit plus trouver sa place. Conséquence de ce transport structurant en effet, de nombreux axes doivent être totalement reconfigurés. Dans le cas présent, le boulevard de la Sauvenière ne sera plus l’axe privilégié pour se diriger vers la place Saint-Lambert puisque celui-ci sera (presque) placé en sens unique. Plus moyen de traverser non plus la place Verte devant l’Opéra pour se rendre vers la place de la République française. De facto, les rues autour devront être “reclassées”. On pense aux axes entourant l’Opéra notamment.

Ainsi, après les rues Pont d’Avroy et de la Casquette et plus récemment la rue Cathédrale (place y compris) ou la rue Féronstrée, d’autres rues sont en train ou vont s’ajouter à ce piétonnier agrandi. Nous l’écrivions en 2017, le piétonnier avait gagné 1 kilomètre en 9 ans mais il devait à terme doubler. C’est pour les prochaines semaines… L’étape finale étant, lorsque le tram roulera, la mise en piétonnier de la place Xavier Neujean, pour agrandir la zone piétonne Cathédrale-Carré-Casquette et réaliser la connexion avec la place Saint-Lambert.

44,2 kilomètres

D’après les derniers comptages observés dans le plan communal de mobilité, les services aux piétons ont aussi augmenté ces dernières années. Ainsi, en 4 ans, plus d’un kilomètre d’aménagements spécifiques dédiés aux piétons a été créé. On parle notamment de trois nouvelles passerelles, à Chênée et à Saint-Léonard… rappelons-nous également que la passerelle La Belle liégeoise, permettant de relier les Guillemins à la Boverie, a été inaugurée en mai 2016.

Selon les décomptes effectués fin 2022, on compte à Liège 44,2 kilomètres de cheminements dédiés aux piétons dont plus de 6 kilomètres de piétonnier traditionnel… un chiffre qui aura donc doublé d’ici peu.

Toujours selon les décomptes figurant dans le plan communal de mobilité, ce sont 4.700 piétons qui empruntent chaque jour la passerelle Saucy pour passer d’une rive à l’autre de la Meuse. Entre janvier et novembre 2022, plus d’un million et demi de piétons l’ont donc empruntée. En cumulant les trois sites de comptage que sont la passerelle Saucy, le Plan incliné et le Ravel du quai des Tanneurs, on obtient le passage de plus de 2,4 millions de piétons en 11 mois.