Seraing inaugure la Maison du Peuple, un lieu pour et par les citoyens

Le local appartenant à la Ville de Seraing, celui-ci est mis à disposition des citoyens gratuitement pendant plusieurs mois. Les conditions ? Avoir minimum 18 ans et proposer des activités qui bénéficient aux habitants du quartier et aux Sérésiens de manière générale.

”C’est un lieu pour les citoyens qui ont des projets, des services à partager”, a expliqué l’échevin de la Prévention Alain Onkelinx. Six auteurs de projets sont déjà actifs au sein de la Maison, “et quatre autres vont bientôt occuper les lieux suite au dernier appel à projets”. Les projets actifs “vont de la peinture à Radio Seraing, un collectif de familles monoparentales, un espace de parole pour femmes, un projet de couture avec motifs africains et objets de récupération”, détaille l’échevin. “Le service de prévention sociale a également décidé de participer au projet avec la présence de deux éducatrices de rue”.

”C’est un lieu conçu pour produire des solidarités sociales”, ajoute Julien Bebronne, responsable du projet A Place to Be-Come (Arebs). Les étages du bâtiment ont été rénovés par Eriges et accueillent des logements sociaux.

Des citoyennes y développent leur projet. ©MICHEL TONNEAU

Redynamiser les espaces publics

Cette rénovation de la Maison du Peuple a été possible grâce au financement du Fonds Européen “Urban Innovative Actions” (UIA) de plus de 3 millions au total en 2019 dans le cadre du projet porté par la Ville de Seraing “A Place to Be Come Seraing”, piloté par son ASBL Arebs.

”À Place to Be-Come” est un projet innovant et participatif qui entend redynamiser les espaces publics du centre de Seraing dans un périmètre de 800 m autour de la gare de Seraing. “Il vise à créer des lieux et espaces publics de qualité qui profitent à tous et toutes et ainsi lutter contre l’exclusion sociale et l’isolement”, explicite Julien Bebronne. “Il s’agit d’embellir les espaces pour inviter les citoyens à les fréquenter et favoriser les rencontres”. Dans ce cadre, plusieurs actions sont menées à l’échelle du quartier. Outre l’inauguration de la Maison du peuple, l’inauguration d’un nouvel abri de jour est prévue en septembre (une visite de chantier est organisée de 11h à 12h30 ce jeudi). En tout, “dix points ont déjà été rénovés”. Il est également question de développer la biodiversité et sécurité au cœur de ville par des aménagements déjà visibles dans le p

arc des Marêts, le parc Morchamps et le parc Bernard Serin, avec l’aide de l’ULiège et Natagora.

Le parc des Marêts à Seraing réaménagé. ©MICHEL TONNEAU

Dans le cadre de la fin de ce projet, une semaine d’événements en lien avec les thématiques de l’inclusion, de la biodiversité et de la participation citoyenne est organisée jusqu’au 9 juin : tables rondes, balades, ateliers… La Maison du Peuple ouvre ses portes ce mercredi de 13h à 18h et une balade nature est prévue à 15h. Une expo retrace également son histoire et son importance sociale.