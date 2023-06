Une charte internationale de la marche a été signée

À la suite de l’échange organisé durant toute l’après-midi, l’échevin Gilles Foret, en charge de la Mobilité et l’échevin des Travaux Roland Léonard, ont signé, avec les différents partenaires, la Charte internationale de la Marche, “en vue de rendre la marche à pied plus sûre dans un espace public et en conciliant les différents modes de déplacement tout en garantissant l’insertion sociale”.

Liège devient ainsi la première ville wallonne votant la charte en question… les autres villes ayant déjà franchi le cap en Belgique sont Gent et Leuven, tout comme la Région bruxelloise.

Zones 30

Concrètement, cette charte vise donc à favoriser l’insertion sociale dans l’espace public mais aussi à améliorer le réseau piéton… L’agrandissement du piétonnier, la création de passerelle, l’entretien d’escaliers (nombreux à Liège) ou encore la création de zones 30 y participent activement.

Autre objectif de la charte : favoriser l’accès à des espaces publics de qualité comme des espaces verts. Liège a inscrit cette volonté dans sa déclaration de politique communale.

Au cabinet de la Mobilité à Liège, on évoque également la réduction de la vitesse automobile, l’entretien d’un système d’éclairage de qualité, des actions de sensibilisation et de répression, la mise en place d’un réseau de caméras ou encore la promotion de la culture de la marche, via divers événements favorisant ce mode de déplacement.