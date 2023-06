Une nouvelle passerelle cyclo-piétonne à Liège

C’est en effet pour raccorder une cabine d’alimentation récemment construite en rive droite de Liège destinée à assurer la fourniture en électricité de la moitié des clients du centre de la ville que RESA doit traverser le canal de l’Ourthe avec ses câbles.

”Nous devions procéder à des aménagements pour faire traverser nos câbles d’une rive à l’autre et nous avons senti qu’il y avait une occasion de transformer une contrainte en opportunité. Cette passerelle cyclo piétonne est la solution technique idéale pour nous et par la même occasion, nous apportons une solution de mobilité aux Liégeois”, explique Gil SIMON, Directeur général de RESA.

La passerelle sera construite au-dessus du canal de l’Ourthe et reliera le Quai Joseph Wauters au Quai Gloesener. Elle permettra aux cyclistes et aux piétons de se déplacer en toute sécurité. Elle sera équipée, du côté de la rue Garde Dieu, d’une rampe d’accès pour les cyclistes et les personnes à mobilité réduite. Une fois celle-ci créée et les câbles électriques posés, l’ambition est de remettre en gestion la passerelle au Service Public de Wallonie.

Cet important projet représente pour le gestionnaire de réseaux d’énergies liégeois un investissement de plus de 650 000 euros. La fabrication de la charpente en atelier est en cours et les travaux de fondations ont déjà été entamés. La construction de la passerelle devrait être achevée d’ici la fin juin.