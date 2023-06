Visé : une maison de maître transformée en sept appartements

Le collectif, qui s’est, à de nombreuses reprises dans le passé, opposé à des projets de cet acabit, redoute que cette transformation du bâti d’origine, bien que la façade de la maison devrait être préservée, “soit en rupture brutale avec l’architecture de la demeure”. De plus, la "surhauteur du nouvel immeuble dépasserait de trois ou quatre mètres les bâtis voisins”, un aspect visuel jugé “regrettable” par Stop Béton.

Le projet prévoit de construire un immeuble à côté de la villa. Le bloc blanc représente l'habitation voisine. ©DR

Les propriétaires répliquent

Suite à l’appel du collectif à signer son texte de réclamations et à refuser la demande de permis, le propriétaire des lieux, Jacques Galloy, a invité les réticents “à ne pas juger sans être correctement informés”. Les Deuse-Galloy occupent la maison depuis pas moins de 40 ans. Habitée par une ancienne famille d’artistes, cette villa de 10 chambres est, aujourd’hui, “mal isolée, son toit est pourri et son réseau électrique n’est plus conforme”, informe le propriétaire.

C’est donc “à contrecœur” que la famille a décidé de mettre en vente cette villa il y a plus de deux ans, sans succès. “Deux promoteurs étaient intéressés, mais ils voulaient raser la maison, ce que nous avons refusé”, indique Jacques Galloy, qui, “au vu de l’explosion des prix de l’énergie et des matériaux”, demande aux adhérents de Stop Béton “ce qu’ils auraient fait à sa place”.

”Avec notre architecte, nous avons réfléchi à une solution qui préservera notre villa, sa façade et son grand escalier, le tout construit en 1900”, conclut le propriétaire, qui avoue “espérer habiter dans les futurs appartements lumineux et spacieux dans ses vieux jours”.

Un argumentaire que Stop Béton salue, en insistant tout de même sur le fait que le collectif “ne fait ni plus ni moins qu’exprimer son avis sur un projet qui ne leur convient qu’en partie, comme trop souvent avec la politique permissive du collège en termes d’urbanisme”.