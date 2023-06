Ans : Ils accusaient les policiers d’une bavure raciste

Déclarations contraires

Le 22 décembre suivant, le père d’un des jeunes et celui-ci ont déposé plainte au service inspection générale de la police fédérale et de la police locale contre les deux fonctionnaires de police qui avaient réalisé l’interception. Ils ont accusé ses derniers de violence et ont mentionné un balayage qui aurait été subi par l’adolescent et qui aurait entrainé une blessure à sang coulant à la tête. Ils ont également expliqué que l’autre jeune homme a reçu une gifle. À l'appui de sa plainte, le père de famille a produit un constat de coups et blessures pour son fils selon lequel l'examen médical objectivé une plaie pariétale gauche collée, du sang séché sur les lèvres et une douleur à la palpation et à la mobilisation du poignet gauche. Il a aussi déposé des photographies de son fils qui montrent la plaie à la tête et aux lèvres et une photographie de la face gauche du visage de l’autre jeune homme qui montre des rougeurs. Les deux policiers ont nié les accusations. Ils n’ont pas contesté qu’un des jeunes se soit blessé dans les locaux de police mais ils ont justifié cette blessure par une chute. Le jeune homme a d'ailleurs été amené à l'hôpital pour recevoir des soins.

Demandes d'acquittements

Tant en instance qu’en appel, le parquet a sollicité l'acquittement des prévenus. Le tribunal correctionnel a suivi les réquisition et a acquitté les deux hommes. Le parquet a toutefois suivi l’appel interjeté par les parties civiles. Devant la cour, les policiers ont maintenu avec force leurs dénégations. Selon les déclarations des plaignants, les blessures encourues seraient le résultat d'une part d'un balayage pour l’un et d'une gifle pour l’autre. “Reste que les déclarations des deux victimes ne sont pas cohérentes entre elles”, relève la cour. “Les faits étant tantôt imputables à l'un des prévenus tantôt à l'autre. Aucune audition des autres policiers présents ne permet de corroborer la totalité ou même une partie de l’audition.”

Même les constations médicales n’ont pas emporté la conviction des magistrats. “Les constatations médicales peuvent trouver une explication dans la relation des faits telle qu'exposée par les prévenus à savoir une chute de X et un état de pleurs persistant et important X”, notent les magistrats.

Les magistrats ont donc confirmé l’acquittement des policiers.