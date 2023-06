Quatre lignes de bus à haut niveau de service : une réunion publique au Forum de Liège le 22 juin

Ainsi quatre lignes à haut niveau de service sont prévues en région liégeoise :

Le BHNS 1 Ans – MontLégia – Saint-Lambert – République Française – Chênée

Cette toute nouvelle ligne reliera Ans à Chênée, en seulement 35 minutes, en desservant entre autres : la clinique CHC MontLégia, le quartier Sainte-Marguerite, la Place Saint-Lambert, la Place République Française, la Place du XX août, le quartier de la Médiacité, le boulevard de Froidmont, le quai des Ardennes et le centre de Chênée (site LBP). Dans un premier temps, la ligne aura son terminus au CHC MontLégia. Une extension sera prévue jusqu’à la gare d’Ans, par la suite.

Avec près de 30 000 voyageurs attendus par jour, elle sera la deuxième ligne du réseau après le tram.

Le BHNS 2 Guillemins – Sart-Tilman – CHU – Botanique

Cette ligne, reprenant l’actuelle ligne 48, reliera rapidement la gare des Guillemins au pôle du Sart-Tilman, en desservant entre autres : le quartier de Fragnée, la Haute Ecole de la Province de Liège, le Liege Science Park et le Domaine du Sart-Tilman dont les Amphithéâtres, le Blanc Gravier, le CHU et le Botanique.

Le BHNS 3 République Française – Médiacité – Sart-Tilman – CHU

Cette nouvelle ligne assurera une desserte structurante, en rive droite de la Meuse, de quartiers densément peuplés. Elle reliera le centre de Liège au Sart-Tilman, en desservant entre autres : la Place du XX août, les quartiers de la Médiacité et des Vennes, la Haute Ecole de la Province de Liège, le Liege Science Park et le Domaine du Sart-Tilman dont les Amphithéâtres, le Blanc Gravier et le CHU.

Cette nouvelle ligne renforcera la desserte du pôle universitaire du Sart Tilman, depuis le centre de Liège, aujourd’hui effectuée par les lignes 48 (futur BHNS 2) et 58. Cette nouvelle organisation permettra de lisser les forts pics de charge entre les trois lignes.

Le BHNS 4 Gare Léopold – Robermont – Beyne-Heusay – Fléron

Cette ligne, reprenant l’actuelle ligne 10, reliera Liège à Fléron, en desservant entre autres : Outremeuse, la Place Cardinal Mercier, le cimetière de Robermont, le pôle commercial de Bois-de-Breux, la Maison communale de Beyne-Heusay, l’hypercentre de Fléron et tous les commerces aux alentours.

Le planning cible prévoit une mise en service du BHNS 2 (actuelle ligne 48) à l’horizon tram (fin avril), les trois autres BHNS devant être mis en service courant 2026.

Réunion d’information

Alors que le chantier du tram suit son cours, l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW), commercialement dénommé “Le TEC” prévoit d’introduire une demande de permis relative à des aménagements d’infrastructures routières et d’équipements de carrefours à feux en vue de mettre en exploitation ces quatre lignes de Bus à Haut Niveau de Service dans l’agglomération liégeoise. Pour ce faire, l’OTW organise une réunion d’information préalable pour tous les habitants de Liège, Ans, Saint-Nicolas, Chaudfontaine, Beyne-Heusay et Fléron le jeudi 22 juin à 19h30 au Forum de Liège. Les communes susceptibles d’être impactées sont Seraing et Soumagne.

Cette réunion d’information a pour objet de permettre à l’Opérateur de Transport de Wallonie, en sa qualité de demandeur, de présenter son projet ; de permettre au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions concernant le projet ; de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences ; et de présenter d’éventuelles alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu’il en soit tenu compte lors de la réalisation de l’étude d’incidences.

Des informations complémentaires sur le projet peuvent être obtenues via le site letram.be ou via buswayliege@letec.be.

Toute personne peut, dans un délai de 15 jours à dater de la tenue de la RIP, émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers via enquete.urbanisme@liege.be ou au collège communal de Liège – département de l’Urbanisme, La Batte 10, 4000 Liège (indiquer son nom, prénom, adresse et le numéro de dossier AM-10172), avec copie au demandeur (via buswayliege@letec.be ou à OTW, projet BUSWAY Liège, avenue du Gouverneur Bovesse 96 5100 NAMUR).