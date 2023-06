Celui-ci débutera tout d’abord avec une première phase relative à sa reconstruction. Les travaux ont commencé ce lundi 5 juin et devraient durer 80 jours ouvrables (sauf imprévus).

Une phase préparatoire sera exécutée préalablement, à savoir la suppression de deux ilots.

Par conséquent, la rue Toute-Voies sera fermée entre le giratoire et la rue de Hollogne, la jonction entre la rue de Hollogne et le giratoire sera elle-aussi inaccessible et la jonction entre la rue Sualem et le giratoire sera également fermée.

À noter que la rue Toutes-Voies, en sa partie rond-point rue de Tomballes, sera accessible via les rues de Hollogne et de Jace, ainsi que par les rues Sualem, Lambert, Bois de Mont, du Parc, Delville et des Robiniers.

La circulation dans les rues Sualem et de Hollogne sera mise, partiellement, à double sens tandis que la circulation venant de Montegnée sera déviée vers l’A604.

La jonction de la bretelle de sortie de la A604 avec le double sens de circulation (Hollogne Jemeppe) se fera via une bande créée (suppression d’llot) et le principe de la tirette.

La Ville de Seraing dit mettre tout en œuvre pour vous éviter un maximum de désagrément.