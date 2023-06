Remicourt : Le policier a violenté sa compagne

Le 27 décembre 2018, l’ancienne compagne de l’intéressée a déposé plainte pour des coups reçus le 8 et le 26 décembre 2018. Elle a déposé deux certificats médicaux datés des 10 décembre 2018 et du 26 décembre 2018. Elle souffrait d’une plaie à l’arrière du crâne. Elle avait aussi plusieurs hématomes aux bras, à la cuisse gauche, au pied gauche. Elle avait également des traces de coups au visage.

Elle a expliqué que l’intéressé lui avait attrapé la tête et l’avait percutée à plusieurs reprises contre une porte en verre. Dans le second certificat, le médecin fait état de plusieurs lésions à l’arrière du cou, sur les seins, sur l’omoplate, dans le bas du dos, sur le genou, le menton et la paupière droite. Ces lésions sont compatibles avec les faits tels que la dame les a expliqués.

Violence inouïe

En effet, son ancien compagnon l’a attrapée par les cheveux et par la gorge. Il lui a également pincé la poitrine pincée à plusieurs reprises. À la suite de ces agressions particulièrement violentes, la dame a gardé des séquelles dues à un stress post-traumatique. Elle est restée en incapacité de travail pendant près de six mois. En appel, le policier a reconnu avoir commis les faits. Il a exposé que les faits se sont inscrits dans une période de séparation du couple. Il a admis avoir repoussé la dame et avoir provoqué sa chute. Une chute qui aurait entraîné une blessure à la tête.

Il a expliqué encore avoir démissionné de son poste d’officier de police, avoir suivi une formation et avoir retrouvé un travail. La cour a tenu compte de la gravité des faits et la violence déployée, mais aussi du mépris manifesté par le prévenu à l’égard l’intégrité physique d’autrui et sa qualité d’officier de police au moment des faits. Les magistrats ont tenu compte de l’absence d’antécédent judiciaire au moment où les faits ont été commis. Le parquet général avait requis une peine de 4 ans d’emprisonnement et une amende de 300 euros sans s’opposer à l’octroi d’un sursis simple ou probatoire. Les magistrats ont estimé qu’une peine de probation autonome de deux ans avec une peine subsidiaire de quatre ans était de nature à sanctionner adéquatement les faits.