Assises Liège – Shqiprim Avdyli sera jugé par quatre femmes et huit hommes

Les analyses médicales et l’autopsie avaient néanmoins révélé une absence d’intoxication médicamenteuse et un décès survenu par asphyxie. Les lésions constatées sur le corps de la victime et les signes de lutte relevés suggéraient l’intervention d’un tiers dans une scène de mise à mort violente.

Les analyses ADN avaient aussi permis de confondre Shqiprim Avdyli. Mais il avait pris la fuite, avant d’être arrêté en Croatie deux mois après les faits, alors qu’il tentait de passer une frontière sans documents d’identité.

L’enquête avait également révélé les tensions qui existaient dans le couple. Shqiprim Avdyli se montrait manipulateur et menteur. Il était actif dans le trafic de stupéfiants et la culture de cannabis. Il avait des dettes et prenait l’argent de son épouse pour les apurer, alors que Fatlinda Bungu souhaitait économiser. Des disputes violentes avaient opposé le couple et Fatlinda Bungu avait manifesté son intention de quitter Shqiprim Avdyli.

Shqiprim Avdyli est accusé du meurtre de Fatlinda Bungu. Il sera défendu par Me Sévérine Solfrini et Me Pascal Rodeyns. La substitute Fabienne Bernard siègera au poste du ministère public. Les intérêts des parties civiles seront défendus par Me Claude Englebert, Me Laura Nicolini et Me Bruno Mulkay.

Un jury composé de quatre femmes et huit hommes a été constitué lors de la première audience.

Le procès présidé par Philippe Gorlé devrait durer neuf jours. Les débats au fond débuteront lundi à 09h00 par la lecture de l’acte d’accusation.