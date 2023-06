Chiffre d’affaires record pour le groupe Herstal en 2022

Le groupe clôture par ailleurs l’année 2022 avec un résultat net positif de 27 millions d’euros lui permettant de distribuer un dividende de 10 millions d’euros à son actionnaire Wallonie Entreprendre.

Le pôle Défense et Sécurité, via la marque FN Herstal, a clôturé l’année avec un résultat net négatif et a mené dès septembre 2022 à la mise en place d’un plan d’action structurel. La mise en œuvre de ce plan devrait “permettre à cette filiale d’atteindre les objectifs fixés dès 2023, à savoir un retour à l’équilibre financier”, précise l’entreprise.

L’entreprise confirme également la nomination des quatre nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration, à savoir l’ancienne CEO de l’entreprise Circuit Foil Fabienne Bozet, le COO de l’entreprise wallonne Lamba-X Emmanuel Bois d’Enghien, le président du CA du Centre nucléaire de Mol Derrick-Philippe Gosselin ainsi que l’administratrice générale du Forem Marie-Kristine Vanbockestal.

”En 2022, notre groupe a également pris ses responsabilités […], notamment en revoyant ses instruments de couverture de change et en prenant les provisions nécessaires afin d’apporter des améliorations structurelles à sa filiale belge FN Herstal. En dépit de ces actions, dont l’objectif est de renforcer à long terme notre base industrielle et financière belge, le groupe enregistre un résultat net positif. Le groupe Herstal et chacune de ses filiales opérationnelles sortent donc renforcés de 2022”, se réjouit l’administrateur délégué de l’entreprise, Julien Compère, cité dans le communiqué.