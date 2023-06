Coup d’envoi du déploiement de la fibre optique à Chaudfontaine

À la différence des fibres en cours d’installation par Proximus dans d’autres communes, les Calidifontains pourront ici profiter de services fibrés auprès de l’opérateur de leur choix dès juin 2025. Unifiber met en effet à disposition le réseau de fibres optiques à tous les opérateurs désireux de s’y joindre.

Les travaux ont démarré il y a six semaines. Quelques kilomètres de câbles roses d’Unifiber sont déjà posés dans les rues Jacques Brel, Basse Mehagne et le Clos du Sartay, soit 88 habitations. À terme, 94 % des foyers de Chaudfontaine pourront bénéficier d’un internet ultrarapide et stable, soit plus de 10 500 habitations connectables.

”La fibre est déployée de trois manières différentes : en façade, en aérien et en souterrain”, explique Laurent Petit, directeur commercial chez Unifiber, coentreprise de Proximus et Eurofiber créée en juillet 2021 et basée à Waterloo afin d’accélérer le déploiement de la fibre en Wallonie. Celle-ci a signé un accord avec Resa pour déployer la fibre sur leurs poteaux électriques. Ainsi, à Chaudfontaine, 57 % de la fibre sera installée en aérien, 2 % en façade et 41 % en souterrain.

Les Calidifontains seront avertis via un toutes-boîtes d’un chantier dans leur rue. “Nous communiquons aussi beaucoup via nos réseaux sociaux et notre site internet, souligne le directeur commercial. La communication est centrale au bon déroulement de ce chantier”.

Les premières bobines de gaines roses d'Unifiber sont apparues dans les rues de la commune de Chaudfontaine. ©MICHEL TONNEAU

L’installation de la fibre à Chaudfontaine est couplée par l’installation de trois locaux techniques : le premier avenue du Centenaire 6, le deuxième Voie de l’Air pur le sera en août prochain, et le troisième Voie du Facteur, à l’École communale de Beaufays en janvier 2024. “Notre objectif est de relier toutes les rues d’une zone prédéfinie à cette cabine technique de la taille d’un container”, explique Etienne Verlinden, directeur de projets chez Solutions30. Une cabine à laquelle les opérateurs pourront se connecter pour proposer leurs services aux riverains.

Le bourgmestre de Chaudfontaine Daniel Bacquelaine et le CEO de Unifiber Nico Waymaere ont donné le coup d'envoi pour 24 mois de travaux pour l'installation de la fibre optique dans la commune. ©MICHEL TONNEAU

Une charte tripartite

Les autorités communales, Unifiber et le constructeur Solutions30 ont signé une charte de bonnes pratiques, scellant les exigences et engagements de chacun dans le cadre de ce chantier. “La signature de cette charte est une première. Elle formalise un travail d’équipes indispensable à la réussite du projet”, note Nico Weymaere, CEO de Unifiber. Celle-ci reprend notamment la planification des chantiers (hors périodes de festivités locales), la communication à prévoir sur les chantiers, et les horaires de travail des équipes, de 7h à 17h30, “pour réduire au maximum les nuisances auprès des riverains”.

Si Chaudfontaine est la première commune de la province de Liège à bénéficier de ce nouveau réseau de fibres, Unifiber prévoit de l’étendre dans la foulée à Beyne-Heusay, Verviers, Fléron et Soumagne.

L’ambition d’Unifiber est de déployer plus de 10 000 km de fibre optique à l’échelle de la Wallonie afin de permettre à 600 000 foyers wallons (particuliers, PME et services publics) d'ici 2028 de bénéficier de cette technologie qui permet d’offrir une connexion internet stable, hyperrapide et bidirectionnelle avec des vitesses pouvant aller jusqu’à 10 Gbps.