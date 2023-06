Énorme succès des lignes express du Tec au départ de Liège

Comme le rappellent aujourd’hui les Écologistes wallons, dont le ministre Philippe Henry en charge de la Mobilité, “ces liaisons rapides et structurantes regroupent d’anciennes lignes des réseaux WEL, Conforto et ou Rapido et visent à offrir de nouvelles solutions de mobilité et à développer les alternatives à la voiture individuelle, en alliant confort, rapidité, facilité et complémentarité avec l’offre ferroviaire existante”.

En 2022, l’évolution fut donc particulièrement importante comme en témoignent les chiffres. Et cette tendance semble se poursuivre en 2023.

”Au départ de Liège, la ligne Liège-Marche-Marloie a vu sa fréquentation passer de 1906 validations en 2021 à 7522 validations en 2022 soit une augmentation de 295 %. La ligne Liège-Bastogne-Arlon a quant à elle vu sa fréquentation passer de 761 validations à 14666 validations, soit une augmentation de 1287 % !, indique le député liégeois Olivier Bierin.

L’abonnement à 1 euro par mois comme moteur

Comme le constatent encore les Écologistes, l’entrée en vigueur de l’abonnement à 1 euro par mois pour les jeunes de 18 à 24 ans, à côté des seniors et des personnes sous statut BIM a logiquement encouragé cette augmentation, puisque la fréquentation a augmenté de 100.000 en moyenne mensuelle à l’échelle wallonne entre juin et septembre 2022, date de l’entrée en vigueur de la mesure, mais le boom de la fréquentation précède cette mesure et continue à se poursuivre depuis lors. Les statistiques pour les premiers mois de l’année 2023 illustrent en effet une poursuite de la hausse de fréquentation.

”Ces statistiques sont très encourageantes et démontrent la pertinence de cet investissement porté par les écologistes”, poursuit la députée Véronica Cremasco “La réalisation des objectifs de réduction des émissions de CO2 dans le transport passe par un transfert modal et par la mise en place de solutions alternatives à l’automobile. Le succès du réseau TEC express développé sous l’impulsion du Ministre Philippe Henry est, dans cette optique, réjouissant”.

Et de préciser chez Ecolo que l’ambition wallonne reste de poursuivre la promotion de ces lignes tout en en créant de nouvelles “là où les besoins prioritaires sont identifiés, en développant les lignes existantes en fonction de la demande, mais également en ajustant certaines de celles-ci en vue de répondre encore davantage à la demande. Parfois, ajouter un arrêt sur le trajet peut permettre d’augmenter encore l’attractivité sans affaiblir la vitesse de circulation, qui doit rester un atout du réseau. Nous continuerons naturellement à nous engager en ce sens”.