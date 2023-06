Depuis 30 ans, des artistes engagés de la région transfrontalière travaillent ensemble pour proposer des projets inspirants à travers leur association “dreieck.triangle.driehoek” qui regroupe une trentaine d’artistes féminines. L’association favorise l’échange entre les organismes indépendants et les activités culturelles publiques en Belgique, aux Pays-Bas et en l’Allemagne dans les domaines suivants : Les arts visuels, la littérature, la musique et la danse.

Tout en restant fidèles à la devise de l’Union européenne, “Unis dans la diversité”, ces femmes réussissent à apprendre les unes des autres et à grandir ensemble, sans pour autant renoncer à leur propre identité culturelle.

Elles sont donc 15 à présenter leurs œuvres au Château de Waroux, des œuvres qui interpellent, questionnent : Et vous votre couleur ?, qu’elle soit politique, artistique ou philosophique… ?

Ces femmes questionnent le public sur des thèmes d’actualités tels que l’environnement, les crises énergétiques et climatiques, le problème des réfugiés, la guerre en Ukraine, le “Moi aussi” (au travail, dans le domaine religieux, scolaire, le show-business, etc.). Le résultat ? Une gamme colorée de sujets très divers. Un objectif ? Que vous y réfléchissiez et que vous preniez position. “Déclinez votre couleur !”

L’exposition est accessible gratuitement du 2 juin au 2 juillet, du mardi au dimanche, de 14 à 18 heures, au Château de Waroux, rue de Waroux, 301, 4432 Ans (Alleur).

Plus d’infos au 04 247 72 73 – 04 247 73 89 et sur www.chateau-waroux.be