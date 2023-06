Ans : Il menace sa voisine avec un tournevis et un tesson de bouteille

Florian, 29 ans, encourt un an de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir menacé sa voisine, une dame âgée de 63 ans, à l’aide d’un tournevis et d’un tesson de bouteilles. Les faits se sont produits à Ans, le 15 avril dernier. Cela fait un certain temps que tout le voisinage n’en peut plus de supporter les comportements de l’intéressé. Florian est arrivé dans les logis sociaux il y a environ 6 ans. Selon les voisins, avec son arrivée, l’ambiance a fortement changé. En effet, oisif et toxicomane, l’homme a fait venir avec lui toute une série de personnes dépendantes à la drogue comme lui. Une présence qui ne rassure pas les voisins.