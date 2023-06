Avancée dans le chantier du Charbonnage du Hasard à Cheratte

Les parties classées, la passerelle attenante et la salle des machines préservées, assainies et rénovées, les bâtiments non utilisés démolis, le nouvel écoquartier devrait bien voir le jour en 2026, malgré “un petit retard administratif”.

Les parties classées seront conservées et abriteront des commerces, ainsi que des bureaux. ©Matexi

Un chantier dans les temps

Un nouveau permis vient d’être déposé auprès de l’administration communale de Visé. Celui-ci concerne la restauration du monument classé, l’aménagement d’espaces publics sur le site des anciens charbonnages, ainsi que la construction de deux immeubles, pour un total de 31 appartements et de deux lofts, sur la friche du Paire au Bois, en face des charbonnages. Pour rappel, le quartier comptera, en tout, 125 logements, dont 69 maisons.

Un premier permis avait été déposé en mai 2022, “mais il ne prenait pas en compte certains aspects du territoire”, explique Matexi. En effet, le nouveau permis prévoit de construire un parking public complémentaire, ainsi que l’élargissement des trottoirs.

De plus, une étude d’incidences sur l’environnement supplémentaire a dû être menée car 19 espèces de chauve-souris ont été découvertes dans les anciennes mines. “Pour ne pas leur nuire, nous devons les étudier, ce qui demande de les écouter deux fois sur l’année à six mois d’intervalles”, détaille le groupe.

Ces quelques imprévus “ont demandé un travail administratif d’un an ; ce sont de gros délais pour un projet de très grande ampleur”, déclare Matexi. Entre-temps, la nouvelle voirie, qui reliera le quartier à la Cité Jardin, en passant sous le chemin de fer, a été construite.

Plan du futur écoquartier Matexi, à Cheratte. ©Matexi

Le groupe propriétaire souhaitant obtenir son dernier permis en juin 2023, l'avancement du projet semble donc dans les temps.

L’enquête publique sera ouverte du 12 juin au 11 juillet. Des explications techniques sur le chantier peuvent être obtenues auprès de l’administration communale. Les observations et réclamations sont à envoyer par courrier postal à la rue des Récollets, 1-3 Visé, ou par mail, à l’adresse rachelle.dumont@vise.be.