Deuxième édition de la Marche Ardente

La Marche Ardente revient pour une deuxième édition le dimanche 18 juin. ©D.R.

Mettre à l’honneur la production locale

Dans une volonté de mettre à l’honneur les producteurs locaux, de la petite restauration artisanale ainsi qu’une grande variété de bières liégeoises seront disponibles durant toute la durée de l’évènement. La totalité des bénéfices de ces ventes contribuera directement à la formation des chiens guides de l’association.

La Marche Ardente se veut ouvertement tournée vers le chien. Ainsi, dès 14 heures, un départ spécial aura lieu (sur le parcours 5 kilomètres PMR) en compagnie des membres de l’équipe d’Entrevues.

L’occasion d’échanger directement avec les professionnels de l’ASBL ainsi que ses bénéficiaires quant à l’importance du chien guide dans le quotidien des personnes en situation de handicap visuel. Les chiens, qu’ils soient d’assistance ou de compagnie, sont conviés à participer aux différentes promenades proposées.

Les départs auront lieu de 7h à 18h. Adresse : Le Clos du Sart/Rue du Sart-Tilman 341 – 4031 Liège. Plus d’infos à info@entrevues.be.

La salle est facilement accessible en bus/Ligne 48 – Arrêt Sart-Tilman Eglise tandis que les parkings A, B, C et D d’ULiège seront mis gratuitement à disposition des marcheurs de 7h à 19h.

170 compagnons de route

Entrevues est une association dont le but premier est de former des chiens guides et des personnes mal ou non-voyantes à l’utilisation de ces chiens. Depuis 2002, elle est installée à Liège au sein d’une école spécialisée pour les jeunes déficients sensoriels. Depuis ses débuts en 1989, l’association aura offert plus de 170 compagnons de route et de vie à des personnes déficientes visuelles sur l’entièreté du territoire belge. Actuellement, le coût de cette formation spécifique s’élève à 25.000 euros par chien. L’association offre par ailleurs, 7 à 8 chiens par an à autant de ses utilisateurs.