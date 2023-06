La commission européenne en visite à la Ferme de l’arbre

En famille

Pionnier du genre “bio” en Belgique, la ferme Pâque, qui dispose d’un magasin, d’un restaurant et d’une brasserie, c’est avant tout une histoire de famille… C’est en effet Henry Pâque qui a fondé ce projet dans les années 70 en lien avec l’association Nature&Progrès et c’est aujourd’hui son fils, Michel, qui continue d’inscrire la ferme dans les valeurs qui ont balisé la création et le développement de la Ferme de l’arbre.

”On voulait se distinguer de ceux qui se revendiquaient bio sans référence à une mention quelconque. Quand il y a eu la réglementation officielle au début des années 90, ça n’a rien changé à notre manière de travailler. Quand on comprend la philosophie, l’esprit du bio, on n’a pas besoin de la réglementation. Elle est là pour mettre des balises et écarter ceux qui travaillent mal”, se félicite-t-on à la Ferme Pâque.

La journée d’inauguration a permis de fêter ce prix et cette belle réussite, avec visite de la ferme, de l’étable au magasin… Une matinée qui s’est terminée autour d’un verre et d’un repas 100 % bio.

Sur les hauteurs liégeoises, la ferme Pâque c’est aujourd’hui 44 hectares, plus de 40 emplois et des milliers de consommateurs visiblement heureux de manger des aliments produits dans le respect de l’homme et de l’environnement…

Visite de la Ferme de l'arbre. ©D.R.