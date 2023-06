Tram : les cyclistes “oubliés” dans l’hypercentre ?

Mais aujourd’hui la coopérative Vega s’insurge non pas contre cette modification – “qui laisse augurer une réduction souhaitée du trafic de transit dans l’hypercentre” – mais bien contre un oubli jugé inadmissible : une piste cyclable.

Comme le mentionne en effet la coopérative, “l’aménagement prévu sur cet axe ne prévoit aucune infrastructure cyclable”. Conséquence : “Cela empêchera, ni plus ni moins, les cyclistes de rejoindre la place Saint-Lambert depuis le boulevard de la Sauvenière. Cela coupera aussi l’accès cyclable aux quartiers de Sainte Marguerite ou de Sainte-Walburge depuis l’Opéra ou la passerelle Saucy”. Une réalité renforcée par le fait que la rue Léopold ne comporte, elle non plus, pas d’aménagement cyclable.

Danger pour les piétons

On le sait, le tram aura pour effet de supprimer une importante partie des espaces réservés au trafic automobile, dans le centre de Liège et tout au long des 12 kilomètres de son tracé, entre Sclessin et Coronmeuse. Au total, plus de 50 hectares d’espaces publics doivent d’ailleurs être réaménagés, au profit d’une ville pacifiée. Qu’en est-il du vélo ? Dans l’hypercentre, il serait trop souvent oublié insiste-t-on chez Vega.

”Tout au plus le ministre Philippe Henry (Ecolo) a-t-il finalement concédé aux cyclistes le droit d’emprunter un trottoir désormais présenté comme “cyclo-pédestre”… dans l’une des rues les plus passantes de la ville. Ce choix aberrant mettra en danger les piétons et créera d’innombrables autant qu’évitables conflits d’usages”.

Une fois de plus, Vega réclame donc une modification des aménagements prévus, rue Joffre notamment… “afin de permettre un passage confortable et sécurisé des cyclistes à cet endroit”. Et d’éviter que les cyclistes deviennent, demain plus qu’aujourd’hui encore, l’usager “fort” mais indiscipliné dont les piétons devront inévitablement se méfier.