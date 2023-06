Bierset : Il voulait partager son épouse

Le tribunal correctionnel de Liège a désigné un centre spécialisé dans le traitement des délinquants sexuels dans le dossier de David, un habitant de Bierset âgé de 45 ans, soupçonné d’avoir téléchargé et partagé des images pédopornographiques. Lors de la précédente audience, le parquet a requis une peine de 12 mois de prison et 500 euros d’amende avec sursis à son encontre. L’homme a été dénoncé à six reprises par les autorités américaines comme ayant partagé des images litigieuses. Il aurait commis ces faits entre 2012 et 2021.