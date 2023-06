L’homme était en effet ciblé par les forces de l’ordre après qu’un dossier a été ouvert au parquet de Liège. Les faits remontent à lundi dernier. En soirée, place de l’Yser, à Liège, le trentenaire a croisé un homme qu’il connaissait et contre qui il avait nourri une certaine rancœur. En cause : le fait que le gaillard aurait interdit au trentenaire de commencer une relation avec son ex.

Les deux hommes se sont apparemment disputés, puis le trentenaire aurait sorti un couteau avant de frapper son rival à la cuisse. Heureusement, rien de vital n’a été touché et la victime en a été quitte pour un séjour jour à l’hôpital et une incapacité de travail de 10 jours.

Interpellé, l’auteur présumé des faits, déjà connu de la justice pour un panel de délits, est passé aux aveux partiels. l’homme a admis la bagarre, mais a nié être l’auteur du coup de couteau.

Compte tenu de ses antécédents et de la gravité des faits, l’homme a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège. Là, son dossier a été mis à l’instruction avec demande de mandat d’arrêt.