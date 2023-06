Deux locaux inaugurés à Seraing : un centre de guidance à Ougrée et un local “Lire et écrire” à Jemeppe

La Cité de Fer se voit ainsi dotée de “deux nouvelles initiatives sociales, de santé et d’émancipation”.

Seraing a d’abord inauguré les nouveaux locaux du Centre de guidance à Ougrée (rue Vandamme, 32-34), qui dispose de deux autres antennes à Seraing et Jemeppe. ” Ces trois sites accueillent un public nombreux, multiculturel, enfants, adolescents, adultes ainsi que des familles présentant des difficultés diverses et souvent cumulées, dont des problèmes de santé mentale, des problèmes psychologiques, logopédiques mais aussi des situations sociales particulières”, a expliqué la ministre. Le Centre de guidance, subsidié par l’Aviq, a réalisé 20 800 prestations en 2022 et 762 dossiers sont en cours. “Toutes requièrent un accueil, une analyse fouillée, une anamnèse qui aboutissent à une proposition de prise en charge adaptée”. “Thérapies individuelles et/ou familiales, rééducation logopédique, consultations sociales, ateliers thérapeutiques entre autres sont les outils disponibles pour accomplir ce travail difficile et de patience”.

Le centre de guidance à Ougrée vient d'inaugurer de nouveaux locaux. ©MICHEL TONNEAU

Quatre groupes “Lire et Ecrire”

Seraing a ensuite inauguré son local “Lire&Ecrire” de Jemeppe (Cité du Bois de Mont 7, rue des Lilas). “Lire&Écrire” s’installe dans un nouveau local en vue de proposer aux habitants du quartier du Bois de Mont et de la Cité des Roselières, des cours de français et d’alphabétisation. Ce projet de formation, situé en plein cœur de la cité, permettra à des personnes en difficulté avec le français de renforcer leur autonomie et de sortir de l’isolement. Dès le mois de septembre, ce lieu accueillera son premier groupe de formation en alphabétisation.

”Cette action au cœur de la cité est rendue possible par la proximité des associations œuvrant pour et avec le citoyen, lui permettant de prendre part à la vie active du quartier (coorganisation des fêtes de Noël par exemple, présence des associations telles que Soralia, etc.)”, s’est réjouie la ministre socialiste. “Depuis près de vingt ans, Lire&Ecrire travaille à Seraing à la demande des autorités”. Du premier cours d’alphabétisation en 2004 à la Maison du Combattant, il existe actuellement quatre groupes “Lire et Ecrire” en formation à Seraing : au Val Potet, à Seraing centre, à la Maison du Combattant et à Jemeppe.

”Cela a pu se faire grâce à la collaboration étroite entre les différents services de la ville : le CPAS, le PCS, les différentes coordinations de quartier et le Centre Culturel de Seraing”.