Pour le 350e anniversaire de sa mort, la Basse-Meuse lui rend hommage tout le mois de juin, à celui qui a inspiré le célèbre protagoniste du roman d’Alexandre Dumas.

Oupeye

Le samedi 10 juin, un circuit de 65 kilomètres est organisé en car pour y découvrir la vie au XVIIe siècle, documentée par un film sur la Basse-Meuse. Le voyage coûte 15 euros et est à réserver par téléphone au 04 267 0758.

Jusqu’au 15 juin, la bibliothèque d’Oupeye propose une exposition sur les mousquetaires et leur passage sur le territoire liégeois.

Le dimanche 18 juin, la commune organise un cortège équestre de 17 kilomètres, au départ du Château. Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, réserver une casaque ainsi qu’un chapeau de mousquetaire par téléphone au 04 267 0758.

Visé

Dans la Cité de L’Oie, le fameux Festi Visé honore, pour l’édition 2023, le célèbre mousquetaire. Le 16 juin, un souper du Sud-Ouest est organisé. L’inscription est de 25 euros par personne et se fait via le 04 374 85 50. Le menu est composé de cuisse confite de canard façon Périgord, de pommes de terre sarladaises et de lentilles.

Les samedi et dimanche 17 et 18 juin, la grande braderie des commerçants envahit le centre-ville, animée par des spectacles de marionnettes et une ambiance musicale.

La route européenne d’Artagnan

En 2022, la première route européenne d’Artagnan était inaugurée. Six itinéraires pour un total de 8000 kilomètres de chemins équestres, également empruntables à pied ou à vélo, retraçant le chemin de d’Artagnan, de son village de naissance, Lupiac, en France, à son lieu de mort, Maastricht.

Les six itinéraires de la route européenne d'Artagnan. ©DR

Au Pays de Herve, un tronçon de 65 kilomètres emmène d’ailleurs les cavaliers à la découverte de sites remarquables comme les Plus Beaux Villages de Wallonie de Soiron, Olne et Clermont-sur-Berwinne, mais aussi l’Abbaye du Val-Dieu et le site touristique de Blegny-Mine. Elle traverse les communes de Pepinster, Olne, Herve, Thimister-Clermont, Aubel, Dalhem, Blegny, Visé, avant de franchir la frontière des Pays-Bas.

De quoi bien célébrer la mémoire du mousquetaire, dont les troupes ont façonné l’histoire de la Basse-Meuse.