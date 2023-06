La Mutualité Neutre dit déplorer le mouvement de grève d’une partie de son personnel

À la suite de ce mouvement et alors que le travail a repris ce vendredi à la Mutualité Neutre, la direction a tenu à s’exprimer… précisant qu’elle déplore le mouvement. Selon elle en effet, “les raisons invoquées sont un non-sens”. La direction dit ici appliquer “en toute transparence une nouvelle politique salariale maîtrisée, permettant à la Mutualité de se conformer au marché et qui ne pénalise aucun employé”.

”Nous déplorons en effet ce mouvement de grève car la nouvelle grille barémique a été réalisée par une société externe sur une base objective. Il n’y a pas de perte de revenus par rapport à la rémunération actuellement acquise pour le personnel en place, ni d’avantages légaux et extralégaux”, précise-t-on à la Mutualité Neutre. “En fusionnant les mutualités, nous nous devions de proposer une grille salariale et de fonctions cohérente et conforme au marché, c’est une question de bonne gestion des deniers publics. C’est d’autant plus nécessaire dans le contexte économique actuel : la Mutualité Neutre se doit de pérenniser son avenir et celui de ses employés”.

”Concertation privilégiée”

Comme le rappelle encore al Mutualité Neutre, lors de la fusion des trois mutualités neutres (Hainaut, Namur Luxembourg et Liège), il a été convenu de revoir la description des fonctions et d’effectuer un benchmark, à savoir réaliser une comparaison des salaires sur un marché de référence. C’est la société Hudson qui a été désignée par marché public début 2020 pour procéder à l’analyse et à la révision des fonctions, via un Protocole national "signé avec les organisations syndicales. Ce travail a été suivi par une commission d’accompagnement composée notamment de 6 membres des organisations syndicales".

”Après avoir réalisé un benchmark sur base de centaines de milliers de données salariales provenant de près de 800 organisations du secteur marchand et non-marchand, Hudson a élaboré une nouvelle politique salariale permettant à la Mutualité Neutre de se conformer au marché. Une période de transition a été proposée par la direction pour mettre en œuvre la réforme, tandis que parallèlement elle étudie les pistes de réflexion possibles, preuve que la volonté a toujours été de privilégier la concertation”.