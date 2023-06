Liège : Il a des problèmes avec tous les voisins

D’importantes conséquences

Ces faits ont été commis le 4 octobre 2022, cela faisait quelque temps que le torchon brûlait entre le trentenaire et ses voisins. Ce jour-là, un voisin recevait des amis chez lui. Lorsqu’une dame est sortie d’une habitation, elle aurait été menacée par Samuel qui était muni d’un taser. Cette dame serait rentrée dans l’habitation pour aller chercher des renforts. C’est alors que la scène a tourné à un véritable pugilat. Les versions des protagonistes divergent. Selon les victimes, Samuel a sorti une bombe lacrymogène et une matraque télescopique. Il aurait d’abord gazé les hommes. Il a ensuite porté plusieurs coups avec sa matraque, notamment au front et au genou d’un des protagonistes. Ce dernier a été grièvement blessé. Son état a nécessité une opération et plusieurs mois plus tard, il n’est toujours pas rétabli.

Selon Samuel, il n’aurait pas gazé les personnes, mais les policiers auraient vidé sa bombe lacrymogène. Les voisins l’auraient agressé et il se serait défendu. Samuel a expliqué que les autres protagonistes l’avaient menacé d’un coup-de-poing américain et d’un couteau. Des armes qui n’ont pas été retrouvées. Les voisins lui auraient aussi jeté des pierres. “Mon attitude est légitime”, avait expliqué l’intéressé lors de son audition à la police. “Ce sont eux qui me cassent les c… Ça fait plus de dix ans qu’on me casse les c… Ils m’attaquent et je me défends. Non, je rigole, je sais que je suis le plus fort”, avait-il déclaré. Lors de la précédente audience devant le tribunal correctionnel, Samuel s’est montré particulièrement agressif. Lors de la deuxième audience consacrée à son affaire, Me Gilles Detournay lui a conseillé de se laisser représenter.

Le parquet a estimé que la version du prévenu était farfelue. La partie civile a demandé une expertise. Me Gilles Detournay, l’avocat du prévenu a souligné que les plaignants avaient décidé de se faire justice à eux-mêmes plutôt que d’appeler la police. Il a souligné qu’un témoin avait confirmé que son client avait reçu des pierres de la part des voisins. Me Detournay a plaidé la légitime défense et la provocation. Le tribunal rendra sa décision à la fin du mois de juin.