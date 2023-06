Afin d’améliorer l’accessibilité et la mobilité, la sécurité routière et le cadre de vie sur sa circonscription, la commune de Saint-Nicolas développe un Plan communal de mobilité (PCM), inscrit au Plan stratégique transversal de la commune. La commune s’est associée pour ce faire au bureau d’études Pluris.

Qu’est-ce qu’un PCM ? Il s’agit d’un outil stratégique qui vise à faciliter la planification de la mobilité à l’échelle communale pour les années à venir. En d’autres termes, il s’agit d’une vision prospective de la mobilité à court et moyen terme. “L’ambition est d’améliorer la mobilité sur Saint-Nicolas, en prenant en compte les différents cas de figure ; un quartier, une rue n’est pas l’autre”, explique la bourgmestre Valérie Maes.

Dans ses critères, le plan entend : Être multimodal et hiérarchisé ; Offrir une réponse en termes d'accessibilité aux pôles d’activité principaux, pour tous, notamment pour les personnes à mobilité réduite ; Favoriser la marche à pied, le vélo et les transports collectifs, encourager l’intermodalité et un usage plus rationnel de l’automobile ; Et contribuer à localiser au mieux les lieux de vie et d’activités, en favorisant la mixité des fonctions.

Augmenter la sécurité

Le PCM doit permettre de réduire le nombre et la gravité des accidents de la route. Il doit aussi “améliorer la convivialité des espaces publics, y favoriser le développement d’activités locales, la vie des quartiers et diminuer les nuisances environnementales, notamment le bruit et la pollution atmosphérique et contribuer ainsi à la lutte contre le changement climatique”.

La volonté est de passer en zone 30 “là où la densité est la plus forte”, comme les plaines de jeux, agoras, écoles, ou encore “où les trottoirs sont plus étroits”. L’idée est aussi de sécuriser au maximum les piétons “par des panneaux de circulation (panneau clignotant) ou ralentisseurs”, ou encore des bonhommes devant chaque école.

”La volonté est d’apaiser la mobilité, pour qu’elle soit plus sécurisante et agréable pour tout le monde et cohérente par rapport au développement économique”, souligne la bourgmestre. L’objectif est d’organiser un système de déplacement cohérent pour les personnes et les marchandises dans la commune.

Une réunion d’information

Le PCM, qui se découpe en trois phases, est actuellement dans sa première phase, celle du diagnostic de la situation existante. Cette phase sera suivie de la définition d’objectifs. Le PCM se concrétisera par l’établissement de propositions pour l’amélioration de la mobilité.

En ce sens, une réunion d’information citoyenne est programmée le 22 juin, à 18 h 30, en la salle des Fêtes de Montegnée. L’inscription à cette réunion est requise et possible avant le 19 juin notamment via le lien https://form.dragnsurvey.com/survey/r/94e9db8f

L’arrivée prochaine du tram à Tilleur, au sud de l’entité, et du Busway, au nord de celle-ci, sur le site dit “Bonne Fortune”, modifiera complètement l’offre et la carte de la mobilité à Saint-Nicolas. Ces deux nouveaux modes de transports en commun, complémentaires, reliés tant par des liaisons cyclables que par l’offre publique de transport traditionnelle (bus TEC), bénéficieront de parkings de délestage proposant autant de possibilités d’intermodalité. Un mobi’park doit voir le jour à Tilleur. Le tram circulera rue des Martyrs tandis que le bus BHNS partira de l’arrière du MontLégia, pour passer par la rue Branche Planchard à Montegnée avant d’entrer sur Ans. Cette ligne de bus à haute vitesse s’accompagnera de la création d’une voie douce cyclo-pédestre.