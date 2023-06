Des rallyes pourront de nouveau avoir lieu en Hesbaye, le moratoire de décembre dernier est levé

Le cahier des charges est plus qu’un compromis, c’est une bible à laquelle vont se tenir tous ceux qui mettent sur pied, qui un rallye, qui un rallye-sprint, qui un slalom. De la sorte, c’est Jacques Ravet, l’organisateur du critérium Dumont, qui respire. Il pourra mettre sur pied son rendez-vous du 17 septembre sur les territoires de Waremme ou de Donceel. Cela sera une lutte contre le temps, puisque, d’après les nouveaux prescrits, il faut s’y prendre quatre mois avant l’épreuve pour rentrer un pré-parcours. Mais Jacques Ravet a relevé le challenge.

Et, l’année prochaine, en mars 2024, le rallye de Hannut, qui avait été annulé, reprendra sa place au calendrier. Les autres bourgmestres présents à cette conférence en sont ravis. En soulignant, via les voix de Pol Guillaume (Braives) ou de Hubert Jonet (Verlaine) la belle entente qui a régné au cours des travaux qui améliorent très sensiblement le cadre sécuritaire de toute compétition automobile. "On ne voulait pas, comme certains l’ont trop rapidement prétendu, la mort du rallye, souligne sereinement Manu Douette. Mais ces détracteurs doivent prendre conscience que tout a évolué, et le terrain de jeu, et les mentalités. Sachez tout de même que l’arrêté royal dont on parle contient l’interdiction à un rallye de passer dans une zone agglomérée. Et que si cela se fait, c’est au bourgmestre concerné de donner son autorisation motivée…"

Un grand pas vers plus de sécurité a donc été franchi et si ce sont les rallyes de Hannut et de Waremme qui sont concernés par ces nouvelles dispositions, il n’y a aucune raison que d’autres épreuves adoptent ce règlement. Le Condroz ? Pourquoi pas, étant entendu que le bourgmestre de Verlaine a temporairement décidé de renoncer à la spéciale qui passait sur son territoire.