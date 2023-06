Herstal : le chantier du parc Browning est dans les temps

Ce site intergénérationnel accueillera, entre autres, une plaine de jeux, un jardin d’accueil, un espace de repos fleuri, un espace réservé au sport avec des équipements de musculation, ainsi qu’un skate park. Étalé sur une superficie de 15 000 m², le parc sera traversé par la low-line, la traversée cyclo-pédestre qui partira de la gare de Herstal pour rejoindre le site des ACEC.

Plan du futur parc Browning. ©DR

Une piste de course scandinave (ou finlandaise) de 500 mètres sera également aménagée. Ce modèle d’infrastructure, recouvert de copeaux de bois, sollicite davantage le système cardiovasculaire, ce qui permet au corps de transpirer rapidement.

Quels délais ?

La dernière phase du chantier, elle, devrait débuter en septembre. En effet, les anciens ateliers seront assainis et accueilleront, à terme, des halles. Le bâtiment semi-ouvert pourra servir de zone d’ombre, mais également de lieu de rencontres, de manifestations, et d’événements en tout genre.

"Nous voulons rendre hommage au passé industriel de notre ville”, insiste Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. "Nous avons donc décidé de sauvegarder les ossatures de l’ancienne usine et de les intégrer dans nos plans”, conclut le bourgmestre f.f. Cet espace de 1000 m² devrait être utilisable dans le courant de l’année 2024.

Lutter contre le vandalisme

Ce futur espace vert est “le premier parce que l’hypercentre ait connu”, se réjouissent les autorités communales. “Il a pour but d’amener de la nature dans notre centre urbain, qui ne peut qu’en tirer du positif”, ajoute Frédéric Daerden, bourgmestre de la Ville de Herstal. Un lieu qui sera accessible au public à toute heure. Des dispositifs seront néanmoins mis en place pour éviter une dégradation du parc.

"Nous allons clôturer l’entièreté du parc et les halles pourront être fermées à l’aide de barrières”, explique Sandra Nocera, conseillère en rénovation urbaine. "Le parc sera ouvert 24 heures sur 24 au début mais, si nous constatons des abus, nous aviserons d’horaires plus adéquats”, explique-t-elle. Enfin, “nous allons repeindre les murs du parc avec de la peinture anti-graffiti, ce qui n’empêchera pas de graffer, mais ce qui rendra le nettoyage plus facile. Je ne m’avance trop en disant qu’un projet de fresque pourrait même, peut-être, voir le jour”, conclut la conseillère.