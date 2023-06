Incendie au Thier Philippart à Amay: 135 animaux sortis de l’enfer, des dizaines d’autres retrouvés morts

Dans la journée de vendredi, un important incendie s’est déclaré vers midi dans le quartier du Thier Philippart à Amay. Lors de la descente sur les lieux pour éteindre le feu, les secours ont découvert que plus d’une centaine d’animaux se trouvaient sur place. Ils ont également découvert un nombre important de cadavres d’animaux, qui étaient détenus dans des cages. L’intervention de plusieurs associations de défense des animaux a été nécessaire. "Un homme âgé de 78 ans vivait seul sur place", indique Fabrice Renard de la SRPA. Au départ, l’habitant des lieux était colombophile. Il a commencé à faire de la reproduction. Mais depuis quelques années, il a accumulé les animaux et ne semble plus apte à s’en occuper. "Il ne se rendait plus compte qu’il devait s’occuper des animaux. Étant donné le nombre important de prises en charge nécessaire, nous étions sur place avec Animal sans toit et Au bonheur de Vica, qui est spécialisée dans la prise en charge des oiseaux", poursuit Fabrice Renard.