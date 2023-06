Liège : Accusé d’avoir commis des attouchements

Ce dernier était à genoux. Il lui aurait touché le sexe. Elle a expliqué qu’elle avait fait semblant de dormir et avait serré ses jambes pour ne pas qu’il introduise ses doigts en elle. L’homme aurait ensuite quitté la chambre. Quelques heures plus tard, lorsqu’il a laissé ses enfants sur place en partant travailler, la fillette a essayé de contacter sa maman. Mais cette dernière était en Afrique et n’a pas répondu directement à ses appels. Elle a alors appelé sa grand-mère à la rescousse. Celle-ci, domiciliée à Namur, n’était pas véhiculée. La grand-mère a fait appel au pasteur de la paroisse fréquentée par la famille et lui a demandé d’aller chercher les enfants. Le pasteur s’est exécuté et a fait sortir les enfants par la fenêtre de l’habitation. La grand-mère est arrivée à Liège et a pris en charge les enfants. Entendu par la police, le pasteur a confirmé les dires de la grand-mère. Il a expliqué qu’il faisait de moins en moins confiance au quadragénaire et qu’il croyait la version de la fillette.

Somnambule ?

Très impliqué dans la vie de leur communauté, il a expliqué aux policiers que si la fillette avait tendance à mentir, il en serait informé. Après cette dénonciation, la belle-sœur du suspect s’est rappelé une scène qui s’est déroulée alors qu’elle avait 17 ans, en 2018. Elle dormait chez sa sœur et son beau-frère, lorsque ce dernier se serait présenté dans sa chambre. Elle a été réveillée. Il était à genoux en train de prier tout en lui saisissant les seins ! Elle se serait débattue et aurait quitté la chambre. Le lendemain, elle lui aurait déclaré qu’ils allaient aller à l’église car elle avait vu des “esprits négatifs pendant la nuit.” Les deux jeunes filles ont été déclarées comme étant crédibles. Le prévenu n’a pas de tendances pédophiles, mais aurait été frustré dans sa relation de couple. Le prévenu a totalement démenti les faits tout en estimant que les accusations étaient téléguidées par son ex-compagne. Il a estimé que sa belle-sœur était somnambule. Depuis la découverte des accusations, il a été écarté de l’église qu’il fréquentait. Le parquet a estimé les faits établis. Me Sébastien Olivier, qui assure la défense du prévenu, a estimé qu’il y avait un doute sur la véracité des allégations. Il a plaidé l’acquittement ou le sursis probatoire.