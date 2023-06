Seraing : Le projet de Schéma de développement territorial (SDT) de la Wallonie reprend le bois du Val Saint-Lambert en zone urbanisable

”Afin de permettre à la Wallonie de mieux anticiper et de répondre aux besoins futurs de sa population”, le Gouvernement wallon a adopté le 30 mars 2023 un nouveau projet de schéma de développement du territoire (le SDT). Celui-ci définit la stratégie territoriale pour la Wallonie, proposant “des mesures concrètes permettant d’optimiser le territoire en réduisant l’artificialisation, en soutenant en priorité les projets qui réutilisent le bâti et les friches, et en luttant contre l’étalement urbain en renforçant les centralités des villes et des villages”, peut-on lire sur le site du SPW Wallonie. “Il oriente les décisions régionales et communales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme en fixant des objectifs et des modalités de mise en œuvre”.