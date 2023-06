Tram – rue Joffre : Vert Ardent réclame une zone cyclable appropriée

En effet, si désormais, les véhicules motorisés ne peuvent plus “remonter” la place Saint-Lambert en venant des boulevards et de l’Opéra, il semble qu’aucune piste cyclable à proprement parler n’ait été prévue dans cette portion à sens unique. Une situation qui, déplorait récemment la coopérative Vega, place de nombreux cyclistes devant un cul-de-sac.

La solution préconisée : le partage entre piétons et cyclistes de l’espace piéton de la rue Joffre…

Conflits

Ceux qui connaissent l’endroit en ont conscience, avec la densité du “trafic” piéton, les conflits s’annoncent ici très nombreux.

C’est la raison pour laquelle Vert Ardent monte aujourd’hui au créneau et en appelle également à trouver “une solution de marquage, en concertation avec les associations de cyclistes et de piétons (Gracq et Tous à Pied) et avec la police”. Cet appel, il est précisément adressé à la Ville de Liège… “car la rue Joffre est bien une voirie communale”, rappelle Caroline Saal, cheffe de groupe Vert Ardent.

Pour le groupe politique écologiste en effet, pas question de se retrancher derrière la Région dans le cas présent, la Ville de Liège doit prendre ses responsabilités. D'autant que des solutions existent vu l’espace.

”Les plans du tram et le permis ne prévoient pas de piste cyclable à proprement parler dans la rue Joffre, entre l’Opéra et la place Saint-Lambert. Néanmoins, ils prévoient le doublement de l’espace cyclo-piéton actuel dans la logique de cette mixité voulue par la ville. Or, vu la densité de circulation de piétons sur cet axe à l’heure actuelle, il est fort probable que cette mixité amène rapidement des conflits entre cyclistes et piétons”, détaille-t-on encore chez Vert Ardent. “Dès lors, pour Vert Ardent, il faudra nécessairement que la ville puisse organiser la circulation des flux de cyclistes et de piétons au sein de cet espace cyclo-piétons en utilisant des marquages appropriés, ne serait-ce que pour indiquer clairement aux cyclistes et aux piétons dans quelle zone chaque mode est appelé à circuler”.

Vert Ardent transmettra ses constats et demandera au Collège communal et à la Police de Liège d’agir en conséquence.