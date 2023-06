Coups et dégradations au "Hunter" à Saint-Georges : 14 personnes portent plainte contre le gérant

Selon des témoins présents sur place, le patron du café s’en serait également physiquement pris au groupe de jeunes qui s’était rendu là pour fêter un enterrement de vie de jeune homme et à qui l’entrée du bar avait été refusée. Une source proche des faits explique que le gérant du bar a alors été rappelé sur place et s’est mêlé à ses sorteurs pour porter des coups et dégrader le véhicule des personnes qui venaient là pour faire la fête.

En tout, 14 personnes s’estiment victimes des faits et ont déposé plainte à l’encontre du gérant. On nous affirme également, de source sûre, que parmi les plaignants se trouve un échevin de Verlaine. Les services de police ont d’ailleurs été appelés par le groupe de personnes dont il faisait partie.

L’enquête se poursuit, elle devra déterminer les circonstances exactes des faits.