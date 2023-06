En pensant au célèbre personnage du folklore populaire de Liège, un groupe d’amis amoureux du folklore et du quartier d’Outremeuse ont eu l’idée, sur l’impulsion de notre regretté confrère Jean Jour, en 1985, de créer le Prix Tchantchès. En effet, Tchantchès représente parfaitement l’esprit liégeois et penser à lui c’est aussi penser à Outremeuse. La liaison de Tchantchès et d’Outremeuse amène immédiatement à penser à la Taverne Tchantchès & Nanesse, haut-lieu du folklore liégeois qui a donné naissances à deux confréries et moult manifestations.

Les prix Tchantchès et Nanesse 2023 ont été attribués. ©dr

Henry Ducroux, alors patron de l’établissement, accepta d’ouvrir la Taverne Tchantchès & Nanesse à la remise du prix et en devint même le Président d’Honneur. C’est lui qui proposa de renommer le prix ‘’Tchantchès & Nanesse’’ car il ne fallait pas oublier les dames !

Le Prix Tchantchès & Nanesse est décerné depuis 1985 à deux artistes liégeois – un homme et une femme – pratiquant indifféremment les disciplines de l’art : peinture, BD, sculpture, écriture, musique, comédie… Ainsi donc, chaque année, un Tchantchès et une Nanesse sont mis à l’honneur.

Honorifique, le Prix Tchantchès & Nanesse consiste en deux diplômes conçus par Pierre Renoy et signés par les membres du jurys. Le premier est remis aux lauréats et le second est propriété du jury et reste exposé à la Taverne Tchantchès & Nanesse.

Depuis sa création, le prix Tchantchès & Nanesse a donc célébré de nombreuses personnalités liégeoises issues des univers de la littérature, du cinéma, du théâtre, de la communication ou du folklore. Citons, sans exhaustivité : François Walthéry, Jo Carlier, José Brouwers, Jean-Denys Boussart, les frères Dardenne, Jean-Marie Peterkenne, Philippe Waxweiler, Jean Galler ou Pierre Kroll pour le Prix Tchantchès… Mamine Pirotte, Alexise Yerna, Betty La Ferrara, Juliette Lemaire ou Françoise Bonivert pour le Prix Nanesse…

L’édition 2023, après délibérations du jury, a donc décidé de décerner :

Le prix Tchantchès revient à Pierre Luthers, figure bien connue de l’événementiel à qui l’on doit quelques-uns des plus grands rendez-vous liégeois, du Village de Noël à Retrouvailles, en passant par le prestigieux Festival ImagéSanté, le franchising Day les Epicuriales ou encore le village gaulois.

Le prix Nanesse à Isabelle Hauben, comédienne issue du Conservatoire et qui recèle de multiples talents. À travers ses one woman show et ses spectacles en duos avec d’autres artistes liégeois, elle incarne les différentes facettes de la femme actuelle. Depuis quelques années, Isabelle Hauben incarne également de multiples rôles dans l’émission le Grand Cactus.