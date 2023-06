Les SDF du canal de l'Ourthe à Liège craignent d'être expulsés avec la vente du terrain

Retourner en ville

Le camp a vu le jour après les inondations de juillet 2021. Quelques personnes ont commencé à y dormir sous tente, puis l'association les a aidées à trouver des caravanes. "Certains font partie des SDF qui dormaient dans la gare des Guillemins. Ils sont plus calmes depuis qu'ils vivent ici et mieux dans leur peau", estime Benoît Lecocq. "Mais si on les oblige à partir, ils iront vivre à nouveau sous tente et ce sera la catastrophe. Ou alors ils vont devoir retourner en ville et ce n'est pas une solution."

À lire aussi

D'autres sans domicile fixe qui résident encore dans les parkings de la gare des Guillemins, où ils ne sont plus les bienvenus, aimeraient rejoindre ce camp de fortune. "Mais on n'ose pas leur dire oui", ajoute Benoît Lecocq. "Pour l'instant, nous ne sommes que tolérés ici. On craint de devoir partir, l'idéal serait d'avoir un terrain privé", relève-t-il, lançant dès lors un appel à l'aide.