Une esplanade et un parking à la place des anciens garages cité Lonay à Ans

”J’avais été interpellé par de nombreux locataires inquiets suite à des incendies volontaires, des dégradations et des dépôts en tout genre, dans les garages situés à hauteur du 161 avenue Henri Lonay à Ans. Décision a donc été prise de faire procéder à la démolition de ce bloc de garages”, explique le Président de la Société de Logements du Plateau, Patrice Lempereur.

Cadre de vie

”Dans la foulée des incendies et des dépôts clandestins – parfois par camions entiers- nous avons pris les mesures nécessaires pour sécuriser les lieux. Au-delà de ces gestes imbéciles, c’est toute la population de la cité qui était affectée. Pour moi, les choses étaient claires, la violence gratuite, la volonté de détruire, de casser ne se justifiaient pas. Nous avons pris avec le Conseil d’Administration de la Société du Logements du Plateau et sa Direction, les mesures qui s’imposent pour que de tels actes ne se reproduisent plus”.

Patrice Lempereur est d’ailleurs pleinement satisfait. “Les travaux de démolition sont terminés et feront place à un parking et à une esplanade ouverte, pour remplacer ce chancre. Ce sera très joli et modifiera clairement le cadre de vie de la cité Lonay, pour le bien-être de toutes et tous”.