Assises Liège - Shqiprim Avdyli nie être l'auteur du meurtre de son épouse

Shqiprim Avdyli évoquait un possible suicide par ingestion médicamenteuse. Des médicaments avaient été retrouvés dans la gorge de la victime lors d'une tentative de réanimation par les services de secours, mais les analyses médicales et l'autopsie avaient révélé une absence d'intoxication médicamenteuse et un décès survenu par asphyxie.

Né au Kosovo, Shqiprim Avdyli a fait des études en géographie. Il a rencontré son épouse au Kosovo et s'était ensuite installé à Herstal, où il occupait une habitation sociale. Mais Shqiprim Avdyli louait une autre maison à loyer élevé à Héron, où il avait développé une culture de cannabis. Trois chambres de culture ont été installées dans cette maison et ont rapporté plusieurs milliers d'euros.

Shqiprim Avdyli a été questionné sur des événements qui se sont produits dans les mois précédant les faits. Certaines disputes avaient éclaté entre lui et son épouse, dont certaines ont occasionné des hospitalisations ou des interventions policières. Fatlinda Bungu aurait fait des tentatives de suicide. Mais Shqiprim Avdyli a minimisé ces événements. Selon lui, sa femme n'avait jamais manifesté son intention de le quitter.

Après le décès de son épouse, l'autopsie a révélé des traces rouges de maintien sur ses poignets. Mais selon Shqiprim Avdyli, ces traces sont imputables aux marques laissées par des dragonnes de bâtons de ski lors d'une chute. Shqiprim Avdyli affirme qu'il n'y avait pas de tension entre lui et son épouse, même si des témoins évoquent des scènes de disputes et des menaces avec couteau.

Shqiprim Avdyli a affirmé qu'il a eu des relations sexuelles normales avec son épouse la nuit précédant les faits. Il conteste tout rapport anormal qui aurait occasionné une importante présence de sang dans la cavité vaginale de son épouse.

L'accusé a aussi été questionné sur l'utilisation de son téléphone. A 14h59, il avait appelé son frère. Il a affirmé que c'est après ce coup de téléphone qu'il a découvert le corps sans vie de son épouse. C'est à 15h01 qu'il a appelé les secours pour signaler le décès de Fatlinda Bungu.

Shqiprim Avdyli affirme qu'il est rentré chez lui, qu'il s'est changé, qu'il a cherché son épouse dans la maison et qu'il l'a découverte couchée sur le lit. Il affirme qu'il a ensuite effectué une recherche sur Internet pour obtenir le numéro d'un hôpital. Puis, il a appelé le 112 et a suivi des instructions de réanimation. Il dit avoir pratiqué le bouche-à-bouche et des massages cardiaques.

Shqiprim Avdyli affirme qu'une tierce personne a tué son épouse et a réalisé ensuite une mise en scène pour faire croire à un suicide. "Mais je ne sais pas qui a pu réaliser cette mise en scène. Je n'ai aucune idée", a-t-il indiqué.

Les auditions des enquêteurs auront lieu mardi.