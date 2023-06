Inondations en Wallonie - Le référentiel "gestion durable des eaux pluviales" réalisé par l'ULiège est disponible

Afin de reconstruire de manière résiliente les zones sinistrées, il convient en effet d'analyser les causes des inondations et d'examiner les solutions qui peuvent être apportées. Plusieurs études ont dès lors été lancées à la demande du gouvernement et deux référentiels d'encadrement des permis ont été élaborés: l'un applicable en zone inondable et l'autre visant une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales sur tout le territoire.

Désormais disponible, ce dernier a pour objectif premier de fournir une aide à la conception et des critères d'aide à l'évaluation des projets de planification, d'aménagement et de construction applicables à tous les stades de développement d'un projet, pour tout le territoire wallon.

Ce référentiel tourne autour de 3 axes: retenir et infiltrer les eaux de pluie afin de limiter la production de ruissellement; intégrer la gestion de l'eau de pluie comme élément de composition architecturale, paysagère et urbanistique et enfin, protéger l'environnement et les nappes d'eau souterraine des risques de pollution.

Il regroupe également une série de fiches techniques relatives aux divers aménagements suggérés et explique dans quelles circonstances cet aménagement est le plus efficace, comment l'entretenir, l'implanter, etc.

"Nous voulons faire le maximum pour éviter les risques à l'avenir et protéger nos concitoyens. Avec de nouveaux outils mis à disposition tel que celui-ci et également la possibilité d'obtenir un appui urbanistique de services extérieurs, la volonté est de soutenir autant que possible les instances décisionnelles communales et régionales", a commenté le ministre Borsus.