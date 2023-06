Noces de platine à Anthisnes : "Ils se sont toujours disputés pour tout et pour rien, c’est incroyable de les voir fêter 70 ans de mariage"

Si les époux vivent à Anthisnes depuis 1967, le début de leur histoire n’a pas commencé en Belgique, mais bien dans le nord du Portugal où ils habitaient dans le même village. Amélia, troisième enfant sur les quatre de sa famille, a travaillé dans les champs dès ses 14 ans et a ensuite pris goût à la couture. José, quant à lui, était le cadet de sa famille, et en plus de travailler dans les champs, aidait son père qui était charpentier. En 1953, le 12 juin, le couple célébrait son union au Portugal…

Venu travailler en Belgique via un cousin

Lorsqu’ils vivaient toujours au Portugal, le couple a eu deux enfants. José prend ensuite le chemin de la Belgique, seul, s’arrêtant à Modave, chez un cousin à lui pour pouvoir travailler. Après quelques années, il fera venir Amélia et leurs deux enfants, un troisième viendra agrandir la famille quelques années plus tard. "Maman a toujours été protectrice de notre famille et de ses enfants. Principalement car elle a dû nous élever en majorité seule, explique Marie-José, la fille aînée du couple. Cela n’a pas toujours été simple avec papa car il a vécu quelques années sans nous, l’acclimatation n’a donc pas été évidente."

Si la volonté des époux a été durant quelques années de retourner vivre dans leur maison au Portugal, l’attachement et la proximité avec leurs enfants, et la famille désormais composée de 3 enfants, 4 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants, ont été les éléments leur faisant abandonner cette idée. Pour Marie-José, la fille aînée des époux, le secret de la longévité du mariage de ses parents ne tient qu’à un seul mot. "Les disputes !, lance-t-elle d’emblée en souriant. Ils se sont toujours disputés pour tout et pour rien et c’est vraiment incroyable de voir qu’ils fêtent aujourd’hui 70 ans de mariage."