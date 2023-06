Zoning "vertical" du Val Benoît: 15,2 millions de subsides "irréguliers", selon la Cour des comptes

Problème : la Cour des comptes estime que ce concept pose problème. Et que les subsides régionaux, qui dépassent les 15 millions d’euros, seraient… “irréguliers”. Une tuile détaillée en page 50 d’un rapport cinglant de la Cour des comptes sur la politique wallonne en matière de parcs d’activité économique.

Un concept original

Pour la Cour des comptes, le problème réside dans le concept même de zoning “vertical”, qui consiste à assimiler un bâtiment de plusieurs étages à un parc d’activité économique. “Il n’est défini, ni même simplement mentionné, dans aucun texte de nature réglementaire ou législative en matière de subventions.”, peut-on lire dans le rapport.

La Cour note que le concept a simplement été introduit dans le préambule de l’arrêté ministériel du 8 mai 2014 signé par l’ex-ministre de l’Économie, Jean-Claude Marcourt (PS), qui arrête le périmètre de reconnaissance et d’expropriation du Val Benoît.

Avec un zoning “vertical”, l’acquisition du bâtiment est assimilée à celle d’un terrain, les couloirs intérieurs du bâtiment à des voiries extérieures, les évacuations d’eaux de pluies et usées à de l’égouttage, les gaines techniques à des impétrants…

Hélas, l’originalité du législateur n’a pas résisté à l’analyse juridique de la Cour des comptes, qui pointe quatre gros problèmes.

D’abord, l’espace vertical n’est pas présent dans le périmètre de reconnaissance établi dans le “plan d’expropriation et de reconnaissance”.

Plus ennuyeux : ce concept inédit, où l’on assimile un bâtiment construit à un terrain serait “contraire aux articles 552 de l’ancien Code civil et 3.63 du nouveau Code civil.”. Car selon le droit belge, “la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous”, rappelle la Cour en ajoutant qu’il n’est pas possible que des surfaces superposées à l’intérieur d’un bâtiment constituent chacune un terrain séparé.

La Cour des comptes estime que ce concept est également contraire aux arrêtés du Gouvernement wallon, qui ne permettent pas de subsidier les travaux réalisés à l’intérieur d’un bâtiment destiné à un usage privatif.

Enfin, comme cette subsidiation vise à financer la rénovation de bâtiments susceptibles d’être revendus avec plus-value, au bénéfice d’opérateurs publics, il existe un risque de requalification de ces subventions… en aides d’État.

Des aides d’État?

Pour la Cour des comptes, la reconnaissance du périmètre est donc “entachée d’irrégularités”. Et l’ensemble des subventions, soit 15,2 millions d’euros auraient été octroyés de manière irrégulière.

Tant la SPI que Jean-Claude Marcourt, contestent l’analyse de la Cour. “La requalification du Val Benoît a un caractère inédit”, rappelle Pierre Castellain, porte-parole de la SPI. “Désormais, l’heure est à la création de nouvelles solutions d’aménagement du territoire. Enjeux que Spi a anticipés à l’époque.”

D’un point de vue juridique, la SPI est sereine et a préparé une contre-argumentation. Dans celle-ci, elle rappelle notamment que selon la jurisprudence du Conseil d’État, une lacune d’un dossier de demande n’entache la décision d’irrégularité “que si l’autorité a pu être induite en erreur”. Et que par ailleurs, la subvention a été accordée au titre de “l’aménagement”. Or, selon les textes légaux, l’aménagement peut aussi viser des travaux sur un “bien immobilier” et rien n’exclut qu’un tel bien soit un immeuble bâti.

“Je ne partage pas l’avis de la Cour des comptes”, ajoute aussi Jean-Claude Marcourt qui rappelle que le dossier avait été analysé par l’Inspection des Finances. “Ce concept était une manière de permettre la requalification d’une friche. De plus, il permet à des entreprises de venir les unes au-dessus des autres, plutôt que de consommer du terrain au sol. D’un point de vue urbanistique mais aussi d’utilisation rationnelle de l’espace, c’était avant-gardiste.”

Une analyse juridique

L’actuel ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR), a pris connaissance du problème. “Rappelons que l’opération de réhabilitation était indispensable et est une réussite”, explique Willy Borsus. “J’ai pris connaissance avec attention et minutie de l’analyse. À l’époque, l’Inspection des Finances avait validé le dispositif. J’ai donc demandé une analyse juridique interne à mon administration. Il va falloir regarder également comment nous pourrions mener des opérations de ce type à l’avenir.”

De façon générale, un certain nombre d’autres éléments ont été pointés dans le rapport sur les parcs d’activité économique. “J’ai l’impression de répondre de façon précise à chacun de ces éléments. D’ici la fin de la législature, nous adapterons le décret concerné afin de tenir compte des remarques”, conclut Willy Borsus.